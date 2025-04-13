Bakan Fidan: Suriye ve Ukrayna'daki çatışmalar için uluslararası işbirliği önemli

Bakan Fidan: "Şu anda kesinleşen bir husus yok, çalışmalarımız devam ediyor. Görüşme Türkiye'de mi, ABD mi olacak, ne zaman yapılacak bunlar bakanlıklarımız arasında devam eden konular"

" Suriye'de tarafların İsrailli olsun, Amerikalı olsun, hiçbir konuda tarafların karşı karşıya gelmemesi için hava ve çatışmasızlık kurallarının belirlenmesi gerekmekte"

"Genel itibarıyla böyle bir niyeti mevcut, uygun şartlar, tarih ve zemin üzerinde çalışıyoruz. Şartlar sağlandığında kendileri de Suriye'yi ziyaret etmek istiyorlar"

"Ukrayna ve Rusya arasında yürüyen savaşı nasıl durdururuz, bu sadece Türkiye'nin değil dünyanın bir problemi"

"İsrail'in yaptığımı soykırıma herkesin bir itirazı var. Temel sorun şu dünyanın hemen hemen hepsinin hemfikir olduğu bir konu"

"Daha büyük sermayenin ve siyasal gücün biriktiği Avrupa'dan ve Amerika'dan gelen destek kesilmediği sürece bu insanlık suçunun, soykırımın sona ermeyeceği gerçeği ortada"

ANTALYA Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Formunda soruları cevapladı.