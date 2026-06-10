Fidan'dan Sofya'da İslam Enstitüsü ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan temasları kapsamında Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nü ziyaret ederek Başmüftülük üst yönetimi ve bölge müftüleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Sofya'ya geldi. Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak olan Bakan Fidan, zirve öncesinde ikili temaslarına başladı. Dışişleri Bakanı Fidan, Sofya ziyareti kapsamında Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nü ziyaret ederek Başmüftülük üst yönetimi ve bölge müftüleri ile toplantı gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ve Sofya İlahiyat Lisesi'nin müşterek binasını gezerek incelemelerde bulundu.

Bakan Fidan ayrıca, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nün 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreninde hitapta bulundu. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı