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Bakan Fidan, Şili Dışişleri Bakanı Klaveren ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Bakan Fidan, Şili Dışişleri Bakanı Klaveren ile görüştü

ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren ile görüştü.

Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Politika
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