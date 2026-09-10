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Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Pakistan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Fidan ve Dar, Filistin konusundaki ortak tutumlarını teyit ederken, 8 Arap-İslam ülkesinin İngiltere'nin yasa dışı İsrail yerleşimlerinden ithalatı yasaklama kararına ilişkin ortak açıklamasına destek verdiğini dile getirdi. Bakanlar, Suudi Arabistan ve Mısır ile üzerinde anlaştıkları Bölgesel Dörtlü (R4) istişare mekanizması da dahil olmak üzere "bölgesel konularda yakın istişareyi sürdürmenin" önemini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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