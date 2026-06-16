Bakan Fidan, Lavrov ile baş başa görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un daveti üzerine Moskova'ya giderek baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'ya gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un daveti üzerine geldiği Moskova'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, çalışma ziyareti kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. - MOSKOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı