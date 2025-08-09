Bakan Fidan Mısır'da Arap Birliği Genel Sekreteri ile Görüştü

Bakan Fidan Mısır'da Arap Birliği Genel Sekreteri ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya gelerek, Türkiye-Mısır ilişkileri ve uluslararası gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında temaslarını sürdürmeye devam ediyor. Bakan Fidan, El Alameyn kentinde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Mısır'daki çeşitli temasları öncesinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşmüş, ardından Mısır Dış İşleri Bakanı Badr Abdellaty ile de bir araya gelmişti. Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemiş, Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkilere ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ile Zengezur Koridoru başta olmak üzere uluslararası alandaki gelişmelere ilişkin açıklamalar yapmıştı. - EL ALAMEYN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
'Resmi plakalı araca eskort bindi' iddiası iki kişinin başını yaktı

"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında

Ucuz ürün için market market gezmeye son! Yeni uygulama hayata geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.