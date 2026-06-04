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Fidan: Kore ile stratejik ortaklığı derinleştireceğiz

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore ile stratejik ortaklığın karşılıklı yarar temelinde derinleştirileceğini belirtti. Görüşmelerde ticaret, nükleer enerji, savunma sanayii ve bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Önümüzdeki dönemde, Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklığı karşılıklı yarar temelinde daha da derinleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Fidan, resmi sosyal medya hesabından Asya-Pasifik bölgesine yapılan ziyaretlerin üçüncü durağı olan Seul'de gerçekleştirilen görüşmeler dair açıklamada bulundu. Fidan, görüşmelerde Güney Kore Cumhuriyeti arasındaki dostluğun ve iş birliğinin daha da güçlendirilmesinde önemli katkı sağlanacağını ifade etti.

Bakan Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı ile yapılan toplantılarda ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması yönündeki ortak iradenin teyit edildiğini belirterek; nükleer enerji, ulaştırma, savunma sanayii ve ileri teknoloji gibi stratejik sektörlerde hayata geçirilebilecek ortak girişimlerin de ele alındığını açıkladı.

Aynı zamanda Fidan, başta Asya-Pasifik ve Orta Doğu'daki gelişmeler olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da kapsamlı fikir teatisinde bulunulduğunu bildirdi.

"Kore Cumhuriyeti ile stratejik ortaklığı karşılıklı yarar temelinde derinleştirmeye devam edeceğiz"

Birleşmiş Milletler, MIKTA ve G20 dahil uluslararası platformlardaki yakın iş birliğinin önemini bir kez daha teyit ettiklerini dile getiren Bakan Fidan, "Kore Üniversitesi'nde yaptığımız konuşmada ise uluslararası sistemin karşı karşıya bulunduğu sınamalar ve küresel yönetişimin geleceğine ilişkin değerlendirmelerimizi paylaşarak ülkemizin perspektifini ortaya koyduk. Bugün Kore Savaşı Anıtı'nı da ziyaret ederek çelenk bıraktık. Şehitlerimiz ve gazilerimizin aziz hatırası, iki ülkenin ebedi dostluğunun nişanesi olarak gelecek nesillere ilham vermeyi sürdürecektir. Önümüzdeki dönemde, Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklığı karşılıklı yarar temelinde daha da derinleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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