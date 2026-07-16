Dışişleri Bakanı Fidan Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'yla bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Ukrayna'ya geldi. Bakan Fidan, başkent Kiev'de Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'yla bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi. - KİEV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı