Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile telefonda görüştü

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki durum ve ABD ile İran arasındaki müzakerelerle ilgili gelişmeler değerlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı