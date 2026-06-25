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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Kanada'da nükleer tesis ziyareti

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Kanada'da nükleer tesis ziyareti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'ya resmi ziyaretinde mevkidaşı Anita Anand ile Toronto'daki Darlington Nükleer Tesisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile bir araya gelerek, Toronto kentindeki Darlington Nükleer Tesisi'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kanada'ya geldi. Bakan Fidan temasları kapsamında Toronto kentinde Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile bir araya geldi. Bakan Fidan, mevkidaşı ile buradaki Darlington Nükleer Tesisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. - TORONTO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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