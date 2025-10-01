Bakan Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'de ateşkesin tesisini amaçlayan çalışmalar konusunda istişarede bulunuldu.