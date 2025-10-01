Bakan Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Gazze'de ateşkes çalışmaları hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefonda görüştü.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'de ateşkesin tesisini amaçlayan çalışmalar konusunda istişarede bulunuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika