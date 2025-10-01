Haberler

Bakan Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Güncelleme:
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'de ateşkesin tesisini amaçlayan çalışmalar konusunda istişarede bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
