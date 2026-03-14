Bakan Fidan: İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması tehlikeli bir adımdır

Bakan Fidan: İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması tehlikeli bir adımdır
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada "İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması bölgemizde yeni bir infiali tetikleyecek tehlikeli bir adımdır" dedi.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını bölgede yeni bir infiali tetikleyecek tehlikeli bir adım olarak değerlendirdi.
  • Hakan Fidan, Türkiye'nin İranlı muhataplarla iletişim halinde olduğunu belirtti.
  • Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman'ın BM 81. Genel Kurul Başkanlığı adaylığını desteklediklerini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"İRANLI MUHATAPLARIMIZLA İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaşa ilişkin konuşan Bakan Fidan "Barış ve istikrar yönündeki gayretlerimiz milli güvenliğimizden zerre taviz vereceğimiz anlamına kesinlikle gelmemektedir. Dün ülkemize yöneltilen füze imha edilmiştir. İranlı muhataplarımızla iletişim halindeyiz" dedi.

İSRAİL'İN MESCİD'İ AKSA ADIMINA TEPKİ

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı kapatmasıan tepki gösteren Bakan Fidan "İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması bölgemizde yeni bir infiali tetikleyecek tehlikeli bir adımdır" ifadelerini de kullandı.

Fidan ayrıca "Bakan Rahman'ın BM 81. Genel Kurul Başkanlığı görevine adaylığını memnuniyetle karşıladık ve ülke olarak destekliyoruz. Bu önemli görevi başarıyla yürüteceğinden şüphe duymuyoruz. Netanyahu'nun (Lübnan'da) Hizbullah ile mücadele bahanesiyle yeni bir soykırıma yönelmesinden endişe duyuyoruz" sözlerini sarf etti.

Serhat Yılmaz
Haberler.com
