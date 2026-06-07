Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgede bugün yaşanan gerginlik ve İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı