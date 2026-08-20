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Fidan'dan Gazze, Suriye ve Hürmüz Görüşmeleri

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı ve Suudi mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde Gazze Barış Planı'ndaki aksaklıklar, Suriye'deki durum ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Mısırlı mevkidaşım Bedir Abdulati ve Suudi Arabistanlı mevkidaşım Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmeleri yaptık. Görüşmelerimizde Gazze Barış Planı'nın uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları ve atabileceğimiz adımları değerlendirdik" dedi.

Bakan Fidan, resmi sosyal medya hesabından Mısırlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşları ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Bakan Fidan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bölgemizdeki son gelişmelerle ilgili gerçekleştirmekte olduğumuz diplomatik temaslar çerçevesinde bugün Mısırlı mevkidaşım Bedir Abdulati ve Suudi Arabistanlı mevkidaşım Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmeleri yaptık. Görüşmelerimizde Gazze Barış Planı'nın uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları ve atabileceğimiz adımları değerlendirdik. Değerli çalışma arkadaşlarımla beraber Suriye'deki son gelişmeleri de ele aldık. Suriye'de huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteğimizi tekraren vurguladık. Görüşmelerimizde ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki durumu ve ihtilafa taraf ülkeler arasında devam eden müzakerelerde gelinen son noktayı değerlendirdik. Bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak işbirliğimizi ve eşgüdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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