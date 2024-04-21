Bakan Fidan: Filistin devleti kurulana kadar çabalarımız devam edecek

Bakan Fidan: "1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kurulana kadar cabalarımız devam edecek"

Bakan Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Vild Merzuk ile ortak basın toplantısı düzenledi

İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Vild Merzuk ile ortak basın toplantısı düzenledi.