Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile bir araya geldi. Bakan Fidan'ın Etiyopyalı mevkidaşı Selassie ile görüşmesi, Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden, Bakan Fidan'ın Etiyopyalı mevkidaşı Selassie ile görüştüğü bilgisi paylaşıldı. - ANKARA