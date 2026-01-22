Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " Suriye'nin bütünlüğü bizim için önemli. Başta Suriyeliler için, bölge için önemli. Çünkü son 14 yılını bir iç savaşla geçirmiş, bir parçalanmayla geçirmiş, etrafındaki ülkelere terör ve mülteci ihraç eden bir ülkeden şu anda bütünlüğe evrilen, mültecileri de geri alan ve terörü durduran bir Suriye'ye evrilmek bölgemiz için mucize niteliğinde husus" dedi. - DAVOS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika