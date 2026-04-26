Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bugün birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bugün birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, İran ve ABD arasındaki müzakere sürecindeki son durum ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı