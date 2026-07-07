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Fidan: Ankara Zirvesi, NATO'yu Yeni Dünya Düzenine Uyumlu Hale Getirecek

Fidan: Ankara Zirvesi, NATO'yu Yeni Dünya Düzenine Uyumlu Hale Getirecek
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nin ittifakı değişen tehditlere karşı yapılandıracağını belirterek, toplu savunmanın temel olduğunu ancak stratejik ortamın dönüştüğünü vurguladı. Fidan, Avrupa savunma işbirliğindeki kısıtlamaların kaldırılması ve daha güçlü, uyumlu bir NATO hedeflediklerini ifade etti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "Ankara Zirvesi, İttifak'ı karşı karşıya olduğu dünyaya yapısını uyumlu hale getirmede yönlendirecek" dedi.

Bakan Fidan, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Fidan, "Sahne Ankara'da kurulmuş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye, İttifak'ın geleceğini belirleyecek bu kritik anda NATO üyelerini ağırlamaya hazır. Ankara'da alınacak kararlar, yalnızca acil zorlukları ele almakla kalmayacak bunlar, önümüzdeki yıllar için Euro-Atlantik güvenlik ortamını şekillendirecek. Toplu savunma, NATO'nun temel unsuru olmaya devam ediyor; ancak stratejik ortam değişiyor. Tehditler çok boyutlu, daha hızlı ve daha karmaşık hale geliyor. Geleneksel ölçütler bu gerçeği artık yansıtamıyor. Önemli olan şimdi çıktı; konuşlandırılabilir yetenek, endüstriyel kapasite ve operasyonel hazırlık. Daha güçlü bir Avrupa katkısı zorunlu; ancak savunma-endüstriyel iş birliğindeki kısıtlamalar verimliliği baltalıyor ve tepkiyi yavaşlatıyor. Bu kısıtlamalar stratejik yükler haline gelmiş durumda. Avrupa savunma girişimleri, tüm NATO müttefiklerini tam anlamıyla kapsayıcı kalmalı. Gerçek mesele, yalnızca nasıl tepki vereceğimiz değil, aynı zamanda bugünün gerçeklerini yansıtan bir şekilde iş birliğini nasıl organize edeceğimiz. Ankara Zirvesi, İttifak'ı karşı karşıya olduğu dünyaya yapısını uyumlu hale getirmede yönlendirecek. Türkiye'nin amacı net; daha uyumlu, daha yetkin ve daha dirençli bir İttifak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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