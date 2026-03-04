Bakan Fidan, bölgedeki gelişmelere ilişkin mevkidaşlarıyla görüştü
BAKAN FİDAN, İSPANYOL MEVKİDAŞI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜBakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
BAKAN FİDAN, İSPANYOL MEVKİDAŞI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı