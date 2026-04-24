Bakan Fidan, Birleşik Krallık'ta yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarına devam ediyor. Dünkü temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ve İngiliz parlamentosunu oluşturan Lordlar Kamarası ve Avam Kamarası üyeleriyle bir araya gelen Bakan Fidan, bugün de temaslarda bulundu. Bakan Fidan, Birleşik Krallık'ta yaşayan Türk vatandaşları ve iş insanlarıyla bir araya geldi. - LONDRA

