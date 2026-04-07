Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Cooper ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile telefon görüşmesi yaparak, bölgedeki savaşın sona erdirilmesi ve Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini değerlendirdi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgemizdeki savaşın sona erdirilmesi ve sürdürülebilir bir barışın tesisi için yürütülen diplomatik girişimler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Görüşmede ayrıca, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ikili ilişkilerin seyri ele alındı.
