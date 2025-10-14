Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Dış İlişkiler Başkanı ile Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya ile görüştü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarıkaya, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde yapılan MKYK toplantısında, dış politikamıza ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ı AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanlığı'nda ağırladık. Türkiye'nin etkin, kararlı ve vizyoner dış politikası doğrultusunda AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı arasındaki güçlü koordinasyonu değerlendirdik" dedi.