Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Dış İlişkiler Başkanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Dış İlişkiler Başkanı ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sarıkaya, görüşmeyle ilgili olarak, Hakan Fidan'ın dış politika üzerine kapsamlı bir sunum yaptığını ve Türkiye'nin dış politika koordinasyonunu değerlendirdiklerini açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya ile görüştü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarıkaya, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde yapılan MKYK toplantısında, dış politikamıza ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ı AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanlığı'nda ağırladık. Türkiye'nin etkin, kararlı ve vizyoner dış politikası doğrultusunda AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı arasındaki güçlü koordinasyonu değerlendirdik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor

Trump, Gazze ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı: Şimdi başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hazımsızlıktan şikayetçiydi! Acı gerçek merdivende yığılınca ortaya çıktı

Hazımsızlıktan şikayetçiydi! Gerçek merdivende yığılınca ortaya çıktı
''Artık nefesimiz tükendi'' diyerek ligden çekileceklerini açıkladılar

''Artık nefesimiz tükendi'' diyerek ligden çekilecekleri açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.