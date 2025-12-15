Bakan Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Abdullah Çatlı göndermesi bomba

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a, TVNET'te katıldığı programda sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan Kurtlar Vadisi editleri soruldu. Son dönemde gündem olan paylaşımlara ilişkin değerlendirmede bulunan Fidan, bu editlerin toplumdaki algıyı yansıttığını ifade etti.

"OTANTİK OLAN HER TEPKİYİ KIYMETLİ BULUYORUM"

Fidan, yapılan espri ve yorumlara ilişkin, "Zaman zaman güldüğümüz, 'bu nereden çıktı' dediğimiz oluyor. Demek ki biz bir şeylerle meşgul olurken aslında verdiğimiz imajın ne olduğunun da farkında olmuyoruz. Çünkü biz işimize odaklanmış insanlarız. Ama insanların da bir algısı var ister istemez" dedi.

"İNSANLAR KONUŞUYOR, REAKSİYON GÖSTERİYOR"

Toplumun verdiği tepkilerin önemli olduğunu vurgulayan Fidan, "İnsanlar konuşuyorlar, reaksiyon gösteriyorlar. Ben bunu çok kıymetli buluyorum. Otantik olan her tepkiyi çok kıymetli buluyorum. Sizin yaşam kültürünüzün bir parçası oluyor" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH ÇATLI GÖNDERMESİ

Hakan Fidan, açıklamasının devamında esprili bir ifadeyle Abdullah Çatlı göndermesinde bulunarak, "Bazen gençler bir şey diyince, 'maskeyi çıkarayım mı?' diyorum" sözleriyle dikkat çekti.

HAKAN FİDAN'IN ÇATLI OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Susurluk'ta hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın ameliyatla yüzünü değiştirdiği ve Hakan Fidan'ın aslında Çatlı olduğu iddiaları yıllardır dile getiriliyor. Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı bu iddiaları, "Bu soruya babamın sözüyle karşılık vereyim; iki kişinin bildiği sır değildir. Şayet öyle bir şey varsa onu zaten tek kişi bilir. Babam böyle bir şey yapar mıydı? Yapmış olsa bile Sır dahilinde yapardı. Bunu ne ben ne de kardeşim hiçbirimiz bilmezdik" şeklinde yanıtlamıştı.