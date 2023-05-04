Bakan Ersoy, Malatya'da incelemelerde bulundu

MALATYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kent merkezinde yapımı tamamlanan konteyner kentleri ziyaretinin ardından geçtiği Yeşilyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde depremlerde hasar gören cemevi ile camide incelemelerde bulundu.

Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ile bölge kanaat önderlerinin de katıldığı ziyarette depremlerde hasar gören cemevi ile cami hakkında bilgi alan Bakan Ersoy vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra Kahramanmaraş'a geçti.