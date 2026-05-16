Bakan Ersoy'dan Eskişehir Valiliği'ne ziyaret

Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu sabah Odunpazarı Modern Müzesi'nde (OMM) Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı. Bakan Ersoy, programın tamamlanmasının ardından Eskişehir Valiliği'ne ziyaret gerçekleştirdi. Günün anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Ersoy, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliğin ardından AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. - ESKİŞEHİR

