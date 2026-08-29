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Bakan Ersoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Bakan Ersoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini ve Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasını vurgulayarak, istiklal ve istikbal bilinciyle geleceğe yürüneceğini belirtti. Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "30 Ağustos Zafer Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mesajında, "İşgal ve parça parça pay edilmekte olan vatan toprağı, her bir bölgesinde bu aziz milletin fertleri tarafından, vatana ve bayrağa kan ve can borcunu tereddütsüz ödeme kararlılığıyla savunulmaya başlanmıştı. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkmakla bu asil direnişi milli bir irade altında toplayacak, yek vücut bir Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatacaktı. 'Ya İstiklal! ya Ölüm!' iradesinin kenetlediği bu aziz millet, imkAnsız denilen mücadelesini 30 Ağustos 1922'de zaferle taçlandıracak; ardından Gazi'nin, 'Ordular İlk hedefiniz Akdeniz'dir İleri' emriyle aziz vatan toprağını postallarıyla kirletenlerin son güruhu da Adalar Denizi'nin serin sularında çırpınır halde geldikleri yere gönderilecekti. 104 yıl önce fiili işgal bertaraf edilmiş, istiklal kazanılmıştır. İstikbal ise bugün de önümüzde uzanmaktadır. Onu kazanmak daimi bir ülkü, bitmeyecek bir mücadeledir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni idrak ederken bilinmelidir ki bugün ülkemiz ve milletimiz için attığımız her adımın, ortaya koyduğumuz her bir proje ve vücuda getirdiğimiz her bir eserin arkasında 104 yıl önce ateşlenen istikbal meşalesinin şu anda bizler tarafından taşındığının bilinci vardır. Dünya döndükçe bu bilinç ve bu meşale nesillerimizle geleceğe yol alacak, mücadelenin hiçbir şekil ve safhasından ödün vermeksizin istiklal ve istikbalimiz payidar kılınacaktır. Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını; milli ve manevi varlığımız, vatan toprağımız ve şanlı bayrağımız yolunda canından geçmiş aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Asla eskimeyen ve eksilmeyen o büyük gururla aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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