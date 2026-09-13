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Bakan Ersoy, bestekar Şerif Muhiddin Targan'ı andı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ut ve çello virtüözü, bestekar Şerif Muhiddin Targan'ı vefat yıl dönümünde andı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ut ve çello virtüözü, bestekar Şerif Muhiddin Targan'ı vefat yıl dönümünde andı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Musikimizin büyük üstadı, ut ve çello virtüözü, bestekar Şerif Muhiddin Targan'ı vefat yıl dönümünde rahmet ve hürmetle anıyorum. Hz. Peygamber'in torunlarından olan, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yakın dostu Targan, icrasıyla ve besteleriyle musiki tarihimizde müstesna bir yer edindi." ifadelerini kullandı.

Vasiyeti üzerine eşi Safiye Ayla tarafından Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesine bağışlanan 2 bin 761 eserlik koleksiyonunu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı aracılığıyla dünyanın en büyük yazma eser portalı "yek.gov.tr" üzerinden ücretsiz erişime açtıklarını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu kıymetli mirasın en önemli bölümünü, mükerrerleriyle birlikte 4 bin 249 müzik eserinin notasını barındıran 236 el yazması nota defteri oluşturuyor. Beyazıt Yazma Eser Kütüphanemizde açtığımız Şerif Muhiddin Targan Sergisi'nde el yazısı nota defterlerini, güfte mecmualarını, şahsi eşyalarını, bakım ve onarımları gerçekleştirilen sazlarını ve konser kıyafetlerini ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. Musikimize bıraktığı eşsiz mirasla yaşatacağımız büyük üstadı bir kez daha rahmetle yad ediyor, koleksiyonun korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına emek veren herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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