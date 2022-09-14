Bakan Dönmez, yerden metrelerce yüksekte yapılan hat bakım çalışmalarını paylaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TEİAŞ'ın havadan helikopter yardımı ile yaptığı bakım çalışmalarını "Kışa hazırlık" ifadeleriyle paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TEİAŞ'ın havadan helikopter yardımı ile yaptığı bakım çalışmalarını "Kışa hazırlık" ifadeleriyle paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin (TEİAŞ) havadan helikopter yardımı ile 'hat bakım çalışması, ikaz küresi montajı ve yüksek gerilim hatları izolatör temizliği' yaptığı anları sosyal medya hesabından "Kışa hazırlık" ifadeleri ile paylaştı.

(İHA)