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Bakan Dönmez, yerden metrelerce yüksekte yapılan hat bakım çalışmalarını paylaştı

Politika Haberleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TEİAŞ'ın havadan helikopter yardımı ile yaptığı bakım çalışmalarını "Kışa hazırlık" ifadeleriyle paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TEİAŞ'ın havadan helikopter yardımı ile yaptığı bakım çalışmalarını "Kışa hazırlık" ifadeleriyle paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin (TEİAŞ) havadan helikopter yardımı ile 'hat bakım çalışması, ikaz küresi montajı ve yüksek gerilim hatları izolatör temizliği' yaptığı anları sosyal medya hesabından "Kışa hazırlık" ifadeleri ile paylaştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Türkiye Elektrik İletim AŞ Fatih Dönmez Türkiye Politika Güncel Haberler

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