Bakan Dönmez: 'Biz kalan adaylarla yolumuza devam edeceğiz inşallah'

'BİZ KALAN ADAYLARLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ İNŞALLAH'

?Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Söğüt ilçesindeki Cumhur İttifakı mitinginin ardından Bilecik'e geçti. Esnafı dolaşarak partisinin seçim standını ziyaret eden Bakan Dönmez, gazetecilerin sorusu üzerine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesini değerlendirdi. Bakan Dönmez, "Sayın Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini söyledi. Anlaşılan üzerinde epey bir baskı var. Ama biz bu olaylara yabancı değiliz. Daha önce de merhum Deniz Baykal'a bir takım şantajlarla bu görevden el çektirmişlerdi. Çok değil, 2018'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi aynı yöntemle, aynı baskıyla adaylıktan çektirmeye, siyasetin dışında tutmaya gayret ediyorlar. Elbette kendi kararıdır. Biz kalan adaylarla yolumuza devam edeceğiz inşallah" dedi.

Cafer ELMAS/ BİLECİK, -