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Bakan Çiftçi: Gayemiz, bu toprakları terörün gölgesinden kalıcı biçimde kurtarmak

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Bakan Çiftçi: Gayemiz, bu toprakları terörün gölgesinden kalıcı biçimde kurtarmak
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POLİS MERKEZİ AÇILIŞINI YAPTIİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere geldiği Çorum'da, Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Şehit Emre Beker Polis Merkezi Amirliği’nin açılış törenine katıldı.

POLİS MERKEZİ AÇILIŞINI YAPTI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere geldiği Çorum'da, Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Şehit Emre Beker Polis Merkezi Amirliği'nin açılış törenine katıldı. Açılışta konuşan Bakan Çiftçi, "Açılışımızı hep beraber gerçekleştiriyoruz. Polis merkezimizin kentimize hayırlı hizmetler vermesini diliyoruz" dedi. Açılış törenine Bakan Çiftçi'nin yanı sıra Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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