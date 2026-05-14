Bakan Çiftçi'den emniyet mensuplarına övgü

Bakan Çiftçi, Ankara'da bir polis merkezi amirliğini ziyaret etti. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çiftçi, emniyet mensuplarının kamu düzenini sağlamak için var gücüyle çalıştıklarını belirterek, "Balgat 10 Nisan Şehit Nazım Tuncer Polis Merkezi Amirliğimizde vazifeleri başındaki kahraman polislerimizi, Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Ali Fidan, Ankara Valimiz Sayın Yakup Canbolat ve Ankara İl Emniyet Müdürümüz Sayın Maksut Yüksek ile birlikte ziyaret ettik. Devletimizin bekası ve aziz milletimizin huzuru için büyük bir özveriyle çalışan emniyet mensuplarımız, kamu düzeninin temini adına üstün bir sorumluluk anlayışıyla görev yapmaktadır. Gösterdikleri gayret, cesaret ve fedakarlık her türlü takdirin üzerindedir. Rabbim; ülkemizin huzur ve güvenliği için görev ifa eden tüm polislerimizi muhafaza eylesin, ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı