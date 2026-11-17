Bakan Çiftçi, 775 bin 389 Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bakan Çiftçi, Suriye'de oluşan yeni şartlarla birlikte 9 Aralık 2024'ten 31 Ekim 2026'ya kadar 775 bin 389 Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde ülkesine döndüğünü açıkladı. Böylece toplam geri dönüş sayısının 1 milyon 515 bin 392'ye ulaştığını belirtti.
Bakan Çiftçi: " Suriye'de oluşan yeni şartlarla birlikte, 9 Aralık 2024'ten 31 Ekim 2026'ya kadar 775 bin 389 Suriyeli; gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkesine dönmüştür. Böylelikle toplam geri dönüş sayısı 1 milyon 515 bin 392'ye ulaşmıştır."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı