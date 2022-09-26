Bakan Çavuşoğlu Türkiye-Japonya İş Konseyi Eşbaşkanı Mitsuoka ile bir araya geldi Politika Haberleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya temasları kapsamında Türkiye-Japonya İş Konseyi Eşbaşkanı Tsugio Mitsuoka ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya temasları kapsamında Türkiye-Japonya İş Konseyi Eşbaşkanı Tsugio Mitsuoka ile bir araya geldi. Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe için yarın yapılacak resmi cenaze törenine katılmak üzere Japonya'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Japonya Ulusal Basın Kulübünde düzenlediği basın toplantısının ardından Türkiye-Japonya İş Konseyi Eşbaşkanı Tsugio Mitsuoka ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Japonya arasındaki ekonomik işbirliği ve atabilecek adımlar ele alındı. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Mevlüt Çavuşoğlu Shinzo Abe Türkiye Japonya Politika Güncel Haberler

Haberler ›› Politika ›› Bakan Çavuşoğlu Türkiye-Japonya İş Konseyi Eşbaşkanı Mitsuoka ile bir araya geldi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.