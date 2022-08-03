PUNOM PEN - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kamboçya'da - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PUNOM PEN - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kamboçya'da

PUNOM PEN - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kamboçya'da

Türkiye-ASEAN Dördüncü Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani ile bir araya geldi.

 - Güncelleme:

Türkiye-ASEAN Dördüncü Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani ile bir araya geldi.

AA / Politika

Politika Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title