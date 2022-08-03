PUNOM PEN - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kamboçya'da
Türkiye-ASEAN Dördüncü Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani ile bir araya geldi.
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Türkiye-ASEAN Dördüncü Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani ile bir araya geldi.
AA / Politika