Bakan Çavuşoğlu, "Girişimci ve İnsani Dış Politika" Öğrenci Buluşması'na katıldı - Haberler

Bakan Çavuşoğlu, "Girişimci ve İnsani Dış Politika" Öğrenci Buluşması'na katıldı
İhlas Haber Ajansı - Şevket Can Çikot - Politika
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Bakan Çavuşoğlu, "Girişimci ve İnsani Dış Politika" Öğrenci Buluşması'na katıldı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Girişimci ve İnsani Dış Politika" Öğrenci Buluşması'na katıldı.
Bakan Çavuşoğlu, "Girişimci ve İnsani Dış Politika" Öğrenci Buluşması'na katıldı
ESKİŞEHİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Girişimci ve İnsani Dış Politika" Öğrenci Buluşması'na katıldı.
İhlas Haber Ajansı / Şevket Can Çikot - Politika