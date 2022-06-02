Bakan Çavuşoğlu, "Girişimci ve İnsani Dış Politika" Öğrenci Buluşması'na katıldı Bakan Çavuşoğlu, "Girişimci ve İnsani Dış Politika" Öğrenci Buluşması'na katıldı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Girişimci ve İnsani Dış Politika" Öğrenci Buluşması'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu, "Girişimci ve İnsani Dış Politika" Öğrenci Buluşması'na katıldı ESKİŞEHİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Girişimci ve İnsani Dış Politika" Öğrenci Buluşması'na katıldı. İhlas Haber Ajansı / Şevket Can Çikot - Politika Mevlüt Çavuşoğlu Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Bakan Çavuşoğlu, 'Girişimci ve İnsani Dış Politika' Öğrenci Buluşması'na katıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.