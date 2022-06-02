Bakan Çavuşoğlu, "Girişimci ve İnsani Dış Politika" Öğrenci Buluşması'na katıldı - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, "Girişimci ve İnsani Dış Politika" Öğrenci Buluşması'na katıldı

İhlas Haber Ajansı - Şevket Can Çikot - Politika
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Bakan Çavuşoğlu, "Girişimci ve İnsani Dış Politika" Öğrenci Buluşması'na katıldı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Girişimci ve İnsani Dış Politika" Öğrenci Buluşması'na katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, "Girişimci ve İnsani Dış Politika" Öğrenci Buluşması'na katıldı

ESKİŞEHİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Girişimci ve İnsani Dış Politika" Öğrenci Buluşması'na katıldı.

İhlas Haber Ajansı / Şevket Can Çikot - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Politika Haberler

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