Bakan Çavuşoğlu, Kosova'da Soydaş STK Temsilcileri ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Politika
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- Bakan Çavuşoğlu, Kosova'da Soydaş STK Temsilcileri ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova'nın başkenti Priştine'de Soydaş Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ile bir araya geldi.
- Bakan Çavuşoğlu, Kosova'da Soydaş STK Temsilcileri ile bir araya geldi
PRİŞTİNE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova'nın başkenti Priştine'de Soydaş Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun son durağı Kosova'da resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu başkent Priştine'de Soydaş Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu ayrıca Priştine sokaklarında vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirmiş ardından Sinan Paşa Camii'ni ziyaret etmişti.
İhlas Haber Ajansı / Politika