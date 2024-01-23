Bakan Bayraktar, Venezuela Büyükelçisini Kabul Etti

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez'i kabul etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Venezuela Büyükelçisi Gutierrez'i bakanlıkta kabul etti. Kabule ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bayraktar, "Venezuela Büyükelçisi Sayın Freddy Eduardo Molina Gutierrez'i Bakanlığımızda kabul ettik. Önümüzdeki hafta Venezuela'ya yapacağımız ziyaret öncesi enerji ve madencilik alanında iki ülke arasındaki enerji iş birliği imkanlarını ele aldık" dedi.