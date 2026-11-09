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Bakan Bayraktar’dan yeni keşif müjdesi paylaşımı

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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı’nda verdiği yeni keşif müjdesine ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yaptı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda verdiği yeni keşif müjdesine ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda verdiği yeni keşif müjdesine ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Bayraktar paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Milli Enerji 2040 hedeflerimize kararlılıkla yürürken milletimize yeni bir keşif müjdesi daha vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün Gabar'da 184 kuyuda günlük 84 bin varil üretime ulaştık, ülkemizin tüketiminin yüzde 8'ini tek başına karşılar hale geldik. Bugüne dek ürettiğimiz 75,4 milyon varil petrolle cari açığın kapanmasına 6 milyar dolarlık dev bir katkı sağladık. Şimdi ise Gabar'da Gaziler ve Çardaklı adını verdiğimiz iki yeni sahada tam 135 milyon varil yerinde petrol potansiyeli tespit ettik ve üretime başladık" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ 2027 YILINDA GÜNLÜK 100 BİN VARİL ÜRETİM BARAJINI AŞMAKTIR'

'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefine ulaşmak için çabalayacaklarını ifade eden Bakan Bayraktar, "Hedefimiz 2027 yılında günlük 100 bin varil üretim barajını aşmaktır. Türkiye'nin enerji geleceği için emek ve alın teri döken tüm çalışma arkadaşlarımıza ve projenin başından beri en güçlü iradeyi koyan Sayın Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. 86 milyonun enerjisini kesintisiz sağlamaya, 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' idealine ulaşana kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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