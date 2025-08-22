Bakan Bak, Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Çerçioğlu, belediye binasının girişinde karşıladığı Bakan Bak'a çiçek takdim etti.

Daha sonra belediye binası önünde toplu fotoğraf çektirildi. Ziyaret, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Bakan Bak'a, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem eşlik etti.