Bakan Bak, Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti

Bakan Bak, Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında çiçek takdimi yapıldı ve toplu fotoğraf çekildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Çerçioğlu, belediye binasının girişinde karşıladığı Bakan Bak'a çiçek takdim etti.

Daha sonra belediye binası önünde toplu fotoğraf çektirildi. Ziyaret, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Bakan Bak'a, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem eşlik etti.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Politika
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı

İnsanlık tarihinin en ölümcül hastalığı yeniden hortladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak

Bir büyükşehirde durum vahim! Su kesintisi artık 3 günde bir olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.