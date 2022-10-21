Bakan Akar: Yunanistan'ın, uzattığımız barış elini tutmasını bekliyoruz (2)

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER İLE BİR ARAYA GELDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ı makamında ziyaret etti. Vali Kırbıyık, Bakan Akar'a Edirnekari desenli tabak hediye etti. Ziyaretin ardından Akar, Üç Şerefeli Camii'de cuma namazını kıldı. Namaz sonrası Akar, restorasyonu süren tarihi Selimiye Camii'nde çalışmalar hakkında bilgi alıp, incelemelerde bulundu. Cami çıkışında vatandaşların yoğun ilgiyle karşılaşan Akar'a, Edirne'nin meşhur tava ciğeri de ikram edildi. Akar, daha sonra Meriç Nehri kıyısındaki bir restoranda şehit aileleri ve gazilerle yemekte bir araya geldi.

Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER - Uğur AKAGÜNDÜZ / EDİRNE,