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Bahçeli: "Türk milliyetçiliğini ırkçılığa mahkûm ederek Türk gençliğinin saf duygularını istismar edenlerin gizli ajandasında MHP düşmanlığı vardır."

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Bahçeli: "Türk milliyetçiliğini ırkçılığa mahkûm ederek Türk gençliğinin saf duygularını istismar edenlerin gizli ajandasında MHP düşmanlığı vardır.

Bahçeli: "Türk milliyetçiliğini ırkçılığa mahküm ederek Türk gençliğinin saf duygularını istismar edenlerin gizli ajandasında MHP düşmanlığı vardır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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