Bahçeli: "Türk milliyetçiliğini ırkçılığa mahkûm ederek Türk gençliğinin saf duygularını istismar edenlerin gizli ajandasında MHP düşmanlığı vardır."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçeli: "Türk milliyetçiliğini ırkçılığa mahkûm ederek Türk gençliğinin saf duygularını istismar edenlerin gizli ajandasında MHP düşmanlığı vardır.
Bahçeli: "Türk milliyetçiliğini ırkçılığa mahküm ederek Türk gençliğinin saf duygularını istismar edenlerin gizli ajandasında MHP düşmanlığı vardır."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı