Bahçeli'nin "İmralı'ya kendim giderim" restine Bakan Tunç'tan ilk yorum

Bahçeli'nin 'İmralı'ya kendim giderim' restine Bakan Tunç'tan ilk yorum
Güncelleme:
MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısında, "Kimse gitmezse alırım yanıma üç arkadaşımı, gerekirse kendi imkanlarımla İmralı'ya gitmekten imtina etmem" sözlerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ilk yorum geldi. Bakan Tunç, "Ziyaret konusu Meclis'teki komisyonun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşecektir. Takdir yetkisi komisyona aittir" dedi.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi için İmralı'ya gidilmesi gerektiğini belirtti ve kendi imkanlarıyla gitmekten kaçınmayacağını ifade etti.
  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmralı'ya ziyaret konusunun Meclis'teki komisyonun kararına bağlı olduğunu ve takdir yetkisinin komisyona ait olduğunu açıkladı.

MHP grubunda bugün TBMM'de tarihi anlar yaşandı. Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefinin hayat bulması isteniyorsa İmralı'ya gidilmesinde ayak sürmenin hiçbir manası olmayacaktır. Hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa açık açık söylüyorum; alırım yanıma üç arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmaktan imtina etmem" dedi. Bahçeli'nin sözlerine ilk yorum Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

"TAKDİR YETKİSİ KOMİSYONA AİTTİR"

Bakan Tunç Bahçeli'nin açıklamalarıyla ilgili, "Sayın Bahçeli'nin de bugün ifade ettiği İmralı'ya ziyaret konusu Meclis'teki komisyonun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşecektir. Bu noktada takdir yetkisi komisyona aittir. Komisyonun kararını bekleyeceğiz" dedi.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Politika
