AK Parti'ye mesaj mı vardı? İşte Bahçeli'nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam saatlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Meclis'teki 23 Nisan törenlerine ve resepsiyona katılmayan Bahçeli için sağlık sorunu yaşadığı öne sürülmüştü. MHP lideri ise Ferdi Tayfur'un şarkısı eşliğinde yürüyüş yaptığı görüntüleri paylaştı.

Peki Bahçeli'nin burada vermek istediği mesaj neydi? MHP kulislerinin nabzını tutan CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, o görüntünün ve şarkının kodlarını anlattı.

Dicle Canova'nın konuyla ilgili açıklamaları şöyle;

" Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı yer, Ankara'da bir spor kulübünün tesisleri. Öğrendiğime göre hemen her gün fırsat buldukça akşam üzeri yürüyüş yapıyor. Evinde düştüğü için kolu sargıya alınmıştı. Tamamen iyileştiği bilgisini edindim. Zaten dün yayınlanan görüntüde de kolunda artık sargı olmadığı görülüyor.

ŞARKI SEÇİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Aslında o görüntünün X'ten paylaşılmasının ana nedeni de TBMM'deki özel oturuma ve resepsiyona katılmaması sonrası, 'Sağlık durumu iyi değil, ameliyat olacak' iddialarını yalanlama amaçlı. Sağlıklı olduğunu o görsel ile vurguladı Devlet Bahçeli. Ama bir de fonda kullanılan şarkı var. Ferdi Tayfur'un söylediği 'Sensin' isimli parçası. Şarkının sitem dolu sözleri dikkat çekti. MHP kulislerinde nabız tuttum. Öncelikle şunu söyleyeyim; Devlet Bahçeli'nin TBMM 23 Nisan törenlerine katılmamasının da bu şarkı ile vermeye çalıştığı mesajın da kodları var.

DEM PARTİ'NİN BAYRAK HAMLESİNE ÇOK KIZDI

İki temel nedenden söz ediliyor. Birincisi DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır Belediyesi'nde ilk icraatın belediye meclis salonundaki Türk bayrağının kaldırılması. MHP lideri buna çok tepkili. Bu duruma, karşısındaki tepkisizliğe bir tepki olarak Meclis'e gitmediği konuşuluyor. İlgililerin gereken tepkiyi göstermediği düşüncesi var MHP'de. Devlet Bahçeli bu konuda yaptığı açıklamada, 'Türk bayrağını kabullenemeyenler, vatandaşlıktan derhal çıkarılmalı, mallarına-mülklerine el konulmalı, bunun yanında dem parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmalı' ifadelerini kullanmıştı. Bu durumu özgürlük ve demokrasi çerçevesinde normalleştirip yumuşatmak felakete çanak tutar uyarısında bulunmuştu.

ERBAKAN'IN SÖZLERİ RAHATSIZLIK YARATTI

İkinci neden ise yerel seçim sonrası gündeme getirilen bir söylem. AK Parti'nin seçimdeki oy oranı gerilemesinin MHP'den dolayı olduğuna ilişkin bir takım tespitler. Fatih Erbakan, TBMM resepsiyonunda gazetecilere 'AK Parti'ye biz kaybettirmedik, bazı yerlerde MHP kaybettirdi' dedi. İşte bu söylem de MHP'de rahatsızlık yaratıyor. MHP'nin bakışı bunun aksine. Güç kazandırdığı yönünde ve varlığını işbirliğine dayandırdığı yaklaşımları topyekûn reddediliyor.

İTTİFAK BOZULUR MU?

Peki, tüm bunlar ittifakı olumsuz etkiler mi? Konuştuğum parti kaynakları 'Biz cumhur ittifakını bozmayız' mesajını net şekilde verdi. Ancak "Bu söylemi dile getiren, böyle düşünenler buyursun ne yapıyorsa yapsın" diye de bir tepki var. Fakat dediğim gibi Cumhur İttifakı'nda bir sorun olmadığının altı çiziliyor. MHP lideri Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki güçlü diyaloğa da vurgu yapılarak, 'Buradan ittifak bozulmaz' mesajları veriliyor."