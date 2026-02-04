Haberler

Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket

Güncelleme:
ASAL Araştırma'nın Ocak 2026 anketine göre, "Erken genel seçim yapılmalı mı?" sorusuna katılımcıların yüzde 54,4'ü "evet", yüzde 38'i "hayır" yanıtını verdi; yüzde 7,6 ise fikrinin olmadığını belirtti.

  • ASAL Araştırma'nın Ocak 2026'da 26 ilde 2 bin kişiyle yaptığı ankette katılımcıların yüzde 54,4'ü erken seçim yapılması gerektiğini belirtti.
  • Aynı ankette katılımcıların yüzde 38'i erken seçime karşı çıktı, yüzde 7,6'sı ise fikir belirtmedi.
  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'erken seçim diye bir şey asla gündeme alınmayacaktır' ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim tartışmalarına kesin bir dille kapıyı kapatmasının ardından konu bu kez kamuoyu yoklamalarına yansıdı.

YÜZDE 54'LÜK KESİM "YAPILSIN" DEDİ

ASAL Araştırma'nın Ocak 2026'da 26 ilde, 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği ankette katılımcılara "Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 54,4'ü erken seçim yapılması gerektiğini belirtirken, yüzde 38'i erken seçime karşı çıktı. Yüzde 7,6'lık kesim ise fikir belirtmedi.

Ortaya çıkan tablo, siyasi gündemde erken seçim tartışmalarının kamuoyunda önemli bir karşılığı olduğunu gösterirken, Bahçeli'nin "erken seçim asla gündeme alınmayacaktır" sözlerine rağmen seçmenin yarıdan fazlasının erken seçim talebinde bulunduğunu ortaya koydu.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

"CHP Genel Başkanı'nın erken seçim ezberine takılması ve şahsıma beyhude çağrılar yapması, tam bir siyasi ahmaklıktır" diyen Bahçeli, şu ifadelere yer vermişti: "Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir, erken seçim diye bir şey asla gündeme alınmayacaktır. CHP Genel Başkanı seçim kapısını aralamaya vursa da biz Cumhur İttifakı olarak arayacağımız kapının Türkiye'nin ve Türk Yüzyılı'nın cümle kapısı olduğunu biliyoruz."

