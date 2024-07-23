Bugün MHP Genel Merkez Binası'nda kameraların önüne geçen Devlet Bahçeli, TBMM'de görüşmeleri devam eden sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifiyle ilgili de konuştu. Bahçeli "Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında dururuz, kimse merak etmesin" ifadelerini kullandı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, yaklaşık 14 saat süren görüşmelerin ardından sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 4 maddesi daha kabul edildi.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, hayvan bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Doğru ve güncel veri sağlanabilmesi amacıyla hayvan bakımevlerine alınan hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilecek.

TARTIŞMALI MADDE DE KOMİSYONDAN GEÇTİ

Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'ndaki 9. maddesindeki "Hayvanlara ötenazi yapmak yasak olacak ancak hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilecek. Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılacak" hükümleri uygulanacak.

"MHP HAYVAN DOSTUDUR, KÖPEKLERİN ÖLDÜRÜLMESİNE KARŞIYIZ"

Komisyondaki görüşmelerin devam ettiği süreçte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlıyordu. Bir gazetecinin konuyla ilgili sorusuna yanıt veren Bahçeli "Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında dururuz, kimse merak etmesin. MHP hayvan dostudur, köpeklerin öldürülmesine karşıyız" ifadelerini kullandı.