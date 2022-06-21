Bahçeli isim vermeden Erşan Kuneri'yi eleştirdi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır - Haberler

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Bahçeli isim vermeden Erşan Kuneri'yi eleştirdi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır

Haberler.com - Erdem Aksoy - Politika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında isim vermeden Netflix platformunda yayınlanan Cem Yılmaz'ın komedi dizisi "Erşan Kuneri"yi eleştirdi. Bahçeli, "Küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı şarlatanlıktan öte bir meziyeti olmayan sözde komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddini aşmıştır. Aile hayatı son sığınaktır. Bu sığınağın yağmalanması için planlı bir propaganda devrededir. Küfür etmenin neresine güleceğiz?" ifadesini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık olağan grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında, dijital yayın platformu Netflix için de "Artık haddini aşmıştır" diyen ve isim vermeden Cem Yılmaz'ın dizisi 'Erşan Kuneri'yi hedef alan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Toplumsal bünyeyi ur gibi saran şiddet vakalarında bir türlü azalma görülmemektedir. Aile faciaları, vahşet haberleri, seri cinayetler maalesef milli vicdanı yaralamaktadır. Bazı diziler, magazin programları, haberler herkesi rahatsız etmektedir.

Sabahın erken saatlerinden gece saatlerine kadar kavgadan, kargaşadan ekranlarda hiçbir şey göze çarpmamaktadır. Gidişat iyi değildir. Şiddete aşağıya çekme amacıyla konunun uzmanları tarafından yapılacak geniş katılımlı bir şura toplantısı başta olmak üzere her mecraya müracaat edilmelidir.

Netflix'te sözde komedyenlerin rol aldığı diziler haddini aşmıştır. Aile hayatı son sığınaktır. Küfür etmenin neresine güleceğiz? Kadını metalaştıran, erkeği yozlaştıran dizilerin neresini takdir edeceğiz? Bohem ve aşağılık hayatlar varken, diğer taraftan bunların özgürlükçü poz vermeleri kumpastır. Sebze ve meyve fiyatlarını eleştirip bir aylık mutfak masrafını bir gecede harcayanlar, ne olacak bu memleketin hali diye gevşek gevşek konuşanların tatlı su solcularını, meyhane devrimcilerinin, üç kağıtçı demokratların bize anlatacak hiçbir şeyi olamaz. Değersizliğin kuyusuna düşenlerle yol yürünemez. Ortak bir gelecek hayali kurulamaz."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Devlet Bahçeli Erşan Kuneri MHP Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Mikail arman:

Keşke tüm siyasetçiler Devlet Bahçeli gibi, Cumhurbaşkanımız gibi duyarlı ve fedakâr olabilselerdi. Bu millet geçmiste her kıtaya Manevi ve vicdani değerleri ile Adaleti ile huzur götürmüştür.Aile ve ahlak edeğerlerimiz tahrip edildiği için sıkıntılarımız artmıştır !

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yusuf:

İLK DEFA BU ADAMIN SÖYLEDİKLERİNE KATILIYORUM AHLAKSIZ KÜFÜRLÜ DİZİLERİN BU ÜLKE GENÇLİĞİNE İZLETİLMESİ TAMAMEN AİLE YAPISINI VE NESİLLERİ BOZMAK ADINADIR.. PROTESTO EDİLİP CEM YILMAZ VE DİĞER ŞARLATANLAR ASLA İZLENMEMELİ..

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Mikail arman:

Eğri otursakta doğru konuşalım, dürüst olalım. Bugün Manevî degerlerimizi ve bu milletin aile kurumunu savunan, sanatçı kimliğiyle ahlâk değerlerimizi tahrip edenlere baraj olan iki değerli siyasetçi Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğandır.Yüce ALLAH ikisindende Razı olsun.

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