Bahçeli'den sürpriz basın toplantısı! Ne açıklayacağı şimdiden merak konusu oldu

Milliyetçi Hareket Partisi, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bugün saat 11.00'da partinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyeceğini duyururken, toplantının içeriği hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Canlı yayın frekanslarının da verildiği basın toplantısı büyük merak uyandırdı. MHP lideri Devlet Bahçeli son günlerde, Sinan Ateş davası, 15 Temmuz'da Özel Harekat Başkanı'nın elini öptüğü görüntülerle gündeme gelmişti. Diğer yandan Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim talebinde de bulunduğu iddia edilmişti. Ancak bu konulardan hangisinin toplantının ana maddesi olacağı ise bilinmiyor.

SİNAN ATEŞ DAVASI DİLEKÇESİNDE MHP 100'DEN FAZLA İSİMDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Bahçeli, en son eski Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasıyla ilgili gündem olmuştu. MHP'nin, davadaki müdahillik talebindeki dilekçesinde gazeteci ve parti genel başkanlarının da yer aldığı 100'den fazla kişiden şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı.

Bahçeli'den henüz erken seçime ilişkin bir açıklama beklenmezken Bahçeli'nin 15 Temmuz'da, 51 polisin şehit olduğu Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyareti sırasında Özel Harekât Başkanı Süleyman Karadeniz'in elini öpmesi çok konuşmuştu.