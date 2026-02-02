Bahçeli'den Özel'e sürpriz telefon

MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özel'i telefonla arayarak Osmaniye ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MH) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHO) Genel Başkanı Özgür Özel', telefonla aradı.

BAHÇELİ'DEN SÜRPRİZ TELEFON

MHP lideri Bahçeli görüşmede, bugün memleketi Osmaniye'yi ziyaretinden dolayı CHP lideri Özgür Özel'e teşekkürlerini iletti. Bahçeli ayrıca CHP lideri Özel'in Berat Kandili'ni de kutladı.

ÖZEL OSMANİYE'YE GİTTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla geldiği Osmaniye'de, bir dizi temasta bulundu. Özgür Özel, Osmaniye'de vatandaşlarla da bir araya geldi.