Bahçeli'den Meclis'te telefon kıran CHP'li vekile tepki: Çekiç suç unsuru değil midir, kalaşnikoftan ne farkı vardır?

TBMM Genel Kurulunda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında söz alan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay "Buradan 2023 yılında Türkiye'nin kaderini belirleyecek 18-19-20 yaşında ilk defa oy kullanacak kardeşlerime seslenmek istiyorum; istediğiniz yere tatile gidemiyor, istediğiniz yemeği yiyemiyorsunuz, istediğiniz tableti, kıyafeti alamıyorsunuz. Bunun sebebi bu AK Parti iktidarı ve onun peşine takılan Mhp'dir. Tek özgürlüğünüz var, o da cebinizdeki telefonlar. Eğer buradaki yasa Meclis'ten geçerse o telefonlarınızı bu şekilde kırıp atabilirsiniz" diyerek beraberinde getirdiği çekiçle cep telefonunu kırmıştı.

"BİZ BUNLARA SESSİZ KALAMAYIZ"

Erbay'ın Meclis'te tansiyonun yüksek olduğu dakikalarda kaydedilen görüntüsüne bir sert tepki de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, Erbay'ın çekiçle telefonunu kırdığı görüntülere "CHP'li bir vekil, Genel Kurul'da çekiçle telefon kırmıştır. Çekiç suç unsuru değil midir? Kalaşnikoftan ne farkı vardır? Biz bunlara sessiz kalamayız, seyirci olamayız" sözleriyle tepki gösterdi.

"SOSYAL MEDYA TEHLİKELİ BİR MECRADIR"

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yasayla ilgili açıklamalarına devam eden Bahçeli, "Bu son yasama yılında milletimizin her derdiyle dertlenip çözüm yolları açacağız, haklı talepleri karşılayacağız. Basın kanunu AK Parti ve MHP'nin mücadelesiyle yasalaşmıştır. Hepinize teşekkür ediyorum. Sosyal medya tehlikeli bir mecradır. Bu mecrada her türlü haşarat, meydanı boş bulduğundan at oynatmaktadır. Zillet ittifakı 29'uncu maddeyi terörize ederek, sabote etmeye kalkışmıştır. Halk arasında endişe, korku yaratanlara cezai sorumluluk yüklemenin neresi hatalıdır. Yanlış bilgiyi yayanlara karşı tutum alınması neresi zulümdür.

"YALAN HABERE BEL BAĞLAMAYANLAR BUNDAN RAHATSIZ OLMAZ"

Yasayla korku ve baskı iklimi artacakmış. Muhalefetin sesi kısılmak istenmiş. Ucube bir başyapıtmış. Hak ve hürriyete pranga vuracakmış. Bu iddiaların tamamı palavra, aldatmadır. Yalancıların sızlanmasıdır. Nasıl olsa yalan haber yayamayacaklar dertleri bundandır. Yalan habere bel bağlamayanlar bundan rahatsız olmaz. Devletin, bölünmez bütünlüğünü savunan hiç kimse bu yasaya dudak bükmez. Dezenformasyon yasası rezaletin sosyal medya ayağına kilit vurmuştur. Mahşeri vicdan oh be demiştir" diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bartın'daki maden ocağındaki patlamayı bahane ederek el ovuşturan kim ya da kimler varsa bize göre samimi değildir. Acı üzerinde istismar yapmanın mert ve sorumlu bir tavırla hiçbir ilgisi olamaz. Bunlar tespit edilirse muhakkak hesabı sorulacaktır. Amasra'yı konuşuyorken Soma felaketini hatırlatmak hastalıklı bir yaklaşımdır. Biz kardeşlerimizin bulunup çıkarılmasını bekliyorken provokasyona heveslenenler hem alçak hem de ahlaksızdır. Henüz patlama yeni olmuşken, henüz işçilerimiz toprak altından bile çıkarılmamışken Sayıştay'ın raporlarını birden bire servis edenlerin önü-arkası iyice araştırılmalıdır.

"BUNLAR ÇARK GİBİ DÖNEN AYARSIZLARDIR"

2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin 1. yüzyılının nihai eşiğidir. 2023 yılı Türkiye'nin müjdesi ve bu hedefin tarihi mesajıdır. Yönetim hayatımızda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle gerçekleşen reform gücüne güç katmıştır. Kuru üzümden pekmez çıkarmak için masalara oturan yükseldikçe yükselen Türkiye bahtiyarlığını göremezler. Bunlar hüsrandan çıkıp hezimete boylayan aymazlardır. Bunlar çark gibi dönen ayarsızlardır. Ayarsızların zillet içinde oldukları da ayan beyan ortadadır. Türkiye, eski Türkiye değildir.

KILIÇDAROĞLU'NA ABD GEZİSİ TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu kayıp 8 saatte FETÖ'cülerle görüştü mü, Pensilvanya'da mola verdi mi, açıklamak zorundadır. Türkiye'yi yabancı ülkelerde şikayet etmek şerefli bir tavır değildir. New York'ta ergenler gibi video çekerek Türkiye ve cumhurbaşkanına kara çalmaya teşebbüs etmek adamlık değildir, siyaset değildir, mertlik hiç değildir. Geçen hafta da vurguladığım gibi Türk Akım enerji güvenliğinin vazgeçilmez hale gelmiştir. Türkiye taraftır ama kalıcı bir barışın tarafıdır."